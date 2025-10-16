Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor!

Futbolda ara transfer döneminin açılmasına henüz uzun bir süre olmasına rağmen iddialar şimdiden gündemdeki yerini almaya başladı.



İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un ocak ayında savunma hattını güçlendirmek istediği ve listesine dikkat çeken isimleri aldığı öne sürüldü.

HEDEFTE KIM MIN-JAE VAR



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae, İtalya'ya bu kez Juventus formasıyla geri dönebilir.



Haberin devamında hem Juventus'un hem de Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Juventus'un, sakatlığı bulunan Bremer yerine Güney Koreli stoperi düşündüğü kaydedildi.

