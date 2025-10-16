Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor!
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un transfer operasyonunda yolu bir şekilde Fenerbahçe'den geçiyor...
Futbolda ara transfer döneminin açılmasına henüz uzun bir süre olmasına rağmen iddialar şimdiden gündemdeki yerini almaya başladı.
İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un ocak ayında savunma hattını güçlendirmek istediği ve listesine dikkat çeken isimleri aldığı öne sürüldü.
HEDEFTE KIM MIN-JAE VAR
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae, İtalya'ya bu kez Juventus formasıyla geri dönebilir.
Haberin devamında hem Juventus'un hem de Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Juventus'un, sakatlığı bulunan Bremer yerine Güney Koreli stoperi düşündüğü kaydedildi.
BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK AMA...
Kim Min-Jae'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyi reddettiği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yakalama şansını Serie A'da elde edebileceği ifade edildi.
Bayern Münih'in "Canavar" lakaplı Kim'in satışına sıcak baktığı ancak transferi düşünen kulüpler için en ciddi engelin yıllık 9 milyon euro'yu bulan maaş olduğu aktarıldı.
DİĞER SEÇENEK SKRINIAR
Juventus'un gündemindeki bir diğer savunmacının ise Fenerbahçe'de forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Milan Skriniar olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 1260 dakika sahada kaldı.
