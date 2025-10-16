NTV.COM.TR

Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor!

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'un transfer operasyonunda yolu bir şekilde Fenerbahçe'den geçiyor...

Futbolda ara transfer döneminin açılmasına henüz uzun bir süre olmasına rağmen iddialar şimdiden gündemdeki yerini almaya başladı.

İtalya Ligi Serie A devi 'un ocak ayında savunma hattını güçlendirmek istediği ve listesine dikkat çeken isimleri aldığı öne sürüldü.

HEDEFTE KIM MIN-JAE VAR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Kim Min-Jae, İtalya'ya bu kez Juventus formasıyla geri dönebilir.

Haberin devamında hem Juventus'un hem de Milan'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Juventus'un, sakatlığı bulunan Bremer yerine Güney Koreli stoperi düşündüğü kaydedildi.

Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor! - 1 Kim Min-Jae, Bayern Münih'in maçı öncesi ısınma çalışmaları yaparken

BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK AMA...

Kim Min-Jae'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a gitmeyi reddettiği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yakalama şansını Serie A'da elde edebileceği ifade edildi.

Bayern Münih'in "Canavar" lakaplı Kim'in satışına sıcak baktığı ancak transferi düşünen kulüpler için en ciddi engelin yıllık 9 milyon euro'yu bulan maaş olduğu aktarıldı.

Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor! - 2 Kim Min-Jae ve takım arkadaşı Luiz Diaz, maç önü ısınmada

DİĞER SEÇENEK SKRINIAR

'un gündemindeki bir diğer savunmacının ise 'de forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Milan Skriniar olduğu belirtildi.

Juventus'un transferde şifresi Fenerbahçe: Hem eski hem de yeni yıldızını istiyor! - 3 Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini bu yaz transfer döneminde PSG'den almıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

formasıyla bu sezon 14 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti ve 1260 dakika sahada kaldı.

