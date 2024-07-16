Juventus'un yeni hocası Thiago Motta, Kenan Yıldız için kararını verdi

Juventus'un yeni hocası Thiago Motta, Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında kararını verdi.



İtalyan basınından La Gazzetta Della Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Motta'nın da talebi doğrultusunda 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.

YENİ FORMASI 10 NUMARA OLABİLİR



Yeni sözleşmede milli yıldızın ücretinde iyileştirmeler de yapılacak.



Motta'nın oyununda Kenan'ın ana parçalardan olacağı ve bu sebeple 10 numaralı formanın genç cevhere teslim edileceği ifade edildi.