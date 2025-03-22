Kaan Ayhan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'da Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Takım'da Kaan Ayhan'ın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı."
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