Kaan Ayhan: "Umarım Yusuf Akçiçek'e faydamız dokunur"

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarın Macaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda Kaan Ayhan, Rams Park Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galler maçına kadar namağlup gittiklerini belirten Kaan Ayhan, “O maçta elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Bizim işimize gelen 4 aylık bir ara oldu. Milli maçın ardından onu bir kenara bırakarak kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Ben, mental olarak daha dinlenmiş bir milli takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi’ne yükselmek istiyoruz, onu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç, gülen taraf biz olmak istiyoruz” diye konuştu.



"UMARIM MACARİSTAN ADINA DAHA ZOR BİR MAÇ OLUR"



EURO 2024’ün ardından takımın hedeflerinden birinin A Ligi’ne yükselmek olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, “Rakipten bağımsız olarak turnuva sonrasında bütün çalışmalar A Ligi’ne yükselmek içindi. Rakip kim olursa olsun aynı hedefle sahaya çıkacaktık. Onlar da yarın 1000’inci maçına çıkacakmış. Motivasyonları yüksek olabilir. İstanbul’da 2 sene sonra bir maç oynanacak. Bunun heyecanıyla birlikte taraftarla birlikte zor maç olacağını biliyorum. Umarım Macaristan adına daha zor olur” diye konuştu.



"İNŞALLAH YUSUF'A FAYDAMIZ DOKUNUR"



Takımdaki genç isimlerle ilgili düşünceleri sorulan Kaan Ayhan, “Büyük yetenekleri sadece bu kampta değil, 1,2 senedir gördüğümüz isimler var. Bu, beni sadece futbolcu olarak değil, Türk olarak gururlandırıyor. A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Yarınki rakibimiz bizden o konuda ilerde. A Ligi ile B Ligi arasında gidip, geliyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz. Yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Söylediğiniz isimler (Yusuf Akçiçek) rakiplerimizin maçlarını izlerken göze çarpan isimler. Onlarla birlikte oynamak güzel duygu. Bizim de yararımız dokunursa bizim için de güzel olur. Çok iyi bir yoldayız. Arkadan yeteneklerin gelmesiyle birlikte ilerde daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah” ifadelerini kullandı.



"AKLIMIZ TABİİ Kİ DÜNYA KUPASI'NDA"



Önceliklerinin yarın oynanacak Macaristan maçı olduğunu ancak gelecek hedeflerinde Dünya Kupası’nın da bulunduğu ifade eden tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:



“Hepimiz yarınki maçı düşünüyoruz. Çok önemli bir maç. Daha çok yarına odaklanıyoruz. Aklımızda tabii ki Dünya Kupası var. Uluslar Ligi’ne başladığımızda Dünya Kupası’na avantaj sağlayabileceğimiz için hedef koymuştuk. Tüm hedeflerimiz yarınki maç ile ilgili. Dünya Kupası’nın ABD’de olması turnuvaya heyecan katacak. Tekrar bir turnuvaya gidip, milletimizi coştururuz umarım.”



Son maçlar sağ bekte görev aldığını belirten Kaan Ayhan, “Son maçlar daha çok sağ bek oynamıştım. Sağ stoper pozisyonuna girebildiğim için avantaj olarak görüyorlar. Sistemde benim için değişen bir şey yok. Farklı pozisyonlar alıyorsunuz. Yarın hocamızın planı neyse onu elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağım” diye konuştu.



Sakatlığı olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:



“Büyük bir sorun yok. Son ayların verdiği bir yorgunluk var. Hepimiz maçlardan sonra toparlamaya çalışıyoruz. Özel bir sorun yok. Sezon sonuna kadar gerekeni yapıp, sonrasında tatile çıkmayı düşünüyorum.”



"SALLAI'Yİ HEYECANLA BEKLİYORUM"



Takım arkadaşı Sallai ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı:



“Sallai ile idmanlarda direkt rakip oluyoruz. Hem güçlü hem de zayıf noktalarını biliyorum. Yarın maçta karşılaşır mıyız görmek lazım. Fiziğiyle, hızıyla öne çıkan bir oyuncu. O beni iyi tanıyor, ben de onu. Sallai’yi de yarın heyecanla bekliyorum.