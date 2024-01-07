Kaçkar dağlarında ‘Heliski’ heyecanı başladı

Kaçkar Dağlarında 18 yıldır yapılan ‘Heliski’ sporu bugün itibarıyla başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular 'heliski' heyecanını yaşamak için Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıkıyor.



Sporcular helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bırakılıyor. Ardından kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.



Kaçkar dağlarını uluslararası bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, “Artvin’den, Rize’den, Trabzon’a kadar durmadan kayak yapabilme potansiyeline sahip. Yegâne amacımız Kaçkar Dağlarını uluslararası bir kayak merkezi olarak açmak ve günde 15 bin kişiyi burada kayak yaptırmak. Rize-Artvin Havalimanımızla beraber 35 dakikada otellere varıp kayak yapacaklar. Kayak turizmi yaz turizmine benzemiyor. Ekonomik anlamda geliri yüksektir” ifadelerini kullandı.



“ŞU ANDA 2025 YILININ KOLTUKLARI SATILIYOR"



2025 yılının rezervasyonlarına başladıklarını ifade eden Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, “Bu gibi organizasyonları zaten çok önceden rezervasyonla yapılması gerekiyor. O yüzden 2024 yılının rezervasyonunu geçen yıldan itibaren sezon bitmeden yüzde 70’ini doldurmuştuk. Şu anda 2025 yılının koltukları satılıyor.” şeklinde konuştu.

