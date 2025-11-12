Kader maçı öncesi Kamerun'da sakatlık krizi: Andre Onana'nın durumu da şüpheli

Kamerun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlamış ve turnuvaya katılım için play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Yarın yani 13 Kasım 2025 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile organizasyona dahil olmak için kozlarını paylaşacak olan Afrika ülkesinde sakatlık krizi yaşanıyor.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre veteran golcü Eric Maxim Choupo-Moting ile Napoli'nin yıldız oyuncusu Frank Anguissa, sakatlıkları dolayısıyla maçta oynayamayacaklar.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. 29 yaşındaki kalecinin bileğinde ağrı olduğu bildirildi.