Kader maçının yapılacağı stat, Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu hatırlatıyor

MİLLİLERİN 649. MÜSABAKASI



Milliler, 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 256 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 896 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

MONTELLA 31. MAÇINDA



Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 23'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 30 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.