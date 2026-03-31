Kader maçının yapılacağı stat, Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu hatırlatıyor
31.03.2026 12:38
Stat yanında Fadil Vokrri heykeli
Kosova ile Türkiye'nin kritik 90 dakikaya çıkacağı stadyumun ismi, Fenerbahçeli eski futbolcunun ismini taşıyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde bugün deplasmanda Kosova ile oynayacak.
Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun adı, Türkiye'de de oynamış Kosovalı eski futbolcu Fadil Vokrri'ye ait.
Vokrri, 1990-1992 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giymişti. Vokrri, 2018 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti.
Vokrri, stadyumun hemen yanında bulunan bir heykeli de yer alıyor.
KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER
Kosova'nın kadrosunda birçok tanıdık isim bulunuyor. Kosova'da Beşiktaş'tan Milot Rashica, Corendon Alanyaspor'dan da Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti forma giyiyor.
Takımda ayrıca bir dönem Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor oynayan Vedat Muriqi de yer alıyor.
Kosova Milli Takımı'nı Teknik Direktör Franco Foda çalıştırıyor.
Kosova deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.
MİLLİLERİN 649. MÜSABAKASI
Milliler, 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 256 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 896 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.
MONTELLA 31. MAÇINDA
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 23'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 30 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.