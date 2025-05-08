Kadıköy panteri Pancu Beşiktaş'a dönüyor
Beşiktaş, Daniel Pancu'nun antrenörlük belgesi almak için stajını kulüpte yapacağını açıkladı.
Beşiktaş, eski Rumen futbolcuları Daniel Pancu'nun UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Beşiktaş Futbol A Takımında yapacağını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.
Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
NEDEN KADIKÖY PANTERİ DENİLİYOR?
Pancu, Beşiktaş oyuncusuyken 20 yıl önce Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın son 10 dakikasında, kırmızı kart gören file bekçisi Cordoba'nın yerine kaleye geçmiş ve yaptığı kurtarışlarla maça damga vurmuştu.
Pancu bu maçın ardından Kadıköy panteri lakabını almıştı.
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