Kadıköy panteri Pancu Beşiktaş'a dönüyor

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak.



Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."