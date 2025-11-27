Kadıköy'de 1 puan: Fenerbahçe, Ferencvaros ile yenişemedi
27.11.2025 15:12
Son Güncelleme: 27.11.2025 22:57
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında ağırladığı Ferencvaros ile berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 66. dakikada Varga'nın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, 69. dakikada Anderson Talisca'nın sayısıyla eşitliği yakaladı.
Fenerbahçe'de Jhon Duran, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Fenerbahçe, 8 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ferencvaros ise 11 puanla 4. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann deplasmanına çıkacak. Ferencvaros ise Rangers'ı ağırlayacak.
Fenerbahçeli Oğuz Aydın ile Ferencvaroslu Gabi Kanichowsky'nin hava topu mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 1-1 FERENCVAROS
1' Maç başladı.
15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası orta sahadaki ikili mücadelelerle geçti.
17' Fenerbahçe etkili geldi! Anderson Talisca, Ferencvaros ceza sahası önünde Asensio ile yaptığı pas alışverişi sonrası yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak kaleci, meşin yuvarlağı kontrol etti.
21' Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
24' Fenerbahçe kaleyi yoklamaya devam ediyor! Sarı-lacivertlilerde ceza sahası dışında topla buluşan Marco Asensio'nun sert şutunu kaleci kurtardı.
33' Fenerbahçe gole yaklaştı! Orta alanda topla buluşan ve attığı çalımla rakibini eksilten Marco Asensio'nun ceza sahası dışından şutunu kaleci güçlükle çeldi.
35' Fenerbahçe bir kez daha tehlike yarattı! Kazanılan kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
40' Ferencvaros tehlikeli geldi... Fenerbahçe ceza sahasına yaşanan karambol sonrası içeriye çevrilen topu tamamlamak isteyen Yusuf'un vuruşu direkten dışarı gitti.
42' Ferencvaros'ta Zachariassen, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45' Direk gole izin vermedi... Fenerbahçe ceza sahasının içinde topla buluşan Ferencvaroslu Yusuf'un şutu direkten oyun alanına geri döndü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
55' Ferencvaros'ta Szalai, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
57' Net gol kaçtı! Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde topun başına geçen Asensio'nun ortasında müsait pozisyonda olan En-Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti.
60' Fenerbahçe'de En-Nesyri, Kerem ve Asensio çıktı. Duran, Nene ve Levent Mercan oyuna dahil oldu.
66' Maalesef top ağlarda... Ferencvaros'un kullandığı kornerde kafa vuruşuyla takımını öne geçiren isim Varga oldu: 1-0.
69' GOOOLL! Fenerbahçe hemen eşitliği yakaladı! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın yaptığı orta arka direkteki Nene ile buluştu. Nene'nin bekletmeden içeri çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine vuran Anderson Talisca'nın şutu ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.
73' Fenerbahçe'de Skriniar, Yusuf'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
79' DİREK! Fenerbahçe atağında Anderson Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nene'nin soluna çekerek yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.
90+1' Fenerbahçe'de Jhon Duran, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Fenerbahçeli futbolcular, Ferencvaros maçı öncesi böyle kümelendi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga.
TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 7 değişiklik gerçekleştirdi.
Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlattığı Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yanı sıra Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ı ise yedek soyundurdu.
İtalyan teknik adam, söz konusu futbolcuların yerine ise ilk 11'de Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş yedekler arasında bulundu.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü takımını yalnız bıraktı.
Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'dan da faydalanamadı.
YİĞİT EFE DEMİR İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı.
Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.
Fenerbahçeli Yiğit Efe Demir'in rakibiyle ikili mücadelesi.
ORTA ALANDA TERCİH ASENSIO
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros karşısında Marco Asensio'yu orta alanda görevlendirdi.
İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in cezası, Sebastian Szymanski'nin de hazır olmaması nedeniyle 40 yaşındaki çalıştırıcı, "10" numarada görevlendirdiği İspanyol yıldızı Ferencvaros karşısında "8" numarada oynattı.
SZYMANSKI YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında kadroya dahil edildi.
Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakan Szymanski, Ferencvaros müsabakasında yedek soyundu.
ALTYAPIDAN İKİ İSİM KULÜBEDE
Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçını böyle takip etti.