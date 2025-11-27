ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

FENERBAHÇE 1-1 FERENCVAROS

1' Maç başladı.

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası orta sahadaki ikili mücadelelerle geçti.

17' Fenerbahçe etkili geldi! Anderson Talisca, Ferencvaros ceza sahası önünde Asensio ile yaptığı pas alışverişi sonrası yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak kaleci, meşin yuvarlağı kontrol etti.

21' Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

24' Fenerbahçe kaleyi yoklamaya devam ediyor! Sarı-lacivertlilerde ceza sahası dışında topla buluşan Marco Asensio'nun sert şutunu kaleci kurtardı.

33' Fenerbahçe gole yaklaştı! Orta alanda topla buluşan ve attığı çalımla rakibini eksilten Marco Asensio'nun ceza sahası dışından şutunu kaleci güçlükle çeldi.

35' Fenerbahçe bir kez daha tehlike yarattı! Kazanılan kornerde topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

40' Ferencvaros tehlikeli geldi... Fenerbahçe ceza sahasına yaşanan karambol sonrası içeriye çevrilen topu tamamlamak isteyen Yusuf'un vuruşu direkten dışarı gitti.

42' Ferencvaros'ta Zachariassen, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Direk gole izin vermedi... Fenerbahçe ceza sahasının içinde topla buluşan Ferencvaroslu Yusuf'un şutu direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

55' Ferencvaros'ta Szalai, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

57' Net gol kaçtı! Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde topun başına geçen Asensio'nun ortasında müsait pozisyonda olan En-Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti.

60' Fenerbahçe'de En-Nesyri, Kerem ve Asensio çıktı. Duran, Nene ve Levent Mercan oyuna dahil oldu.

66' Maalesef top ağlarda... Ferencvaros'un kullandığı kornerde kafa vuruşuyla takımını öne geçiren isim Varga oldu: 1-0.

69' GOOOLL! Fenerbahçe hemen eşitliği yakaladı! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın yaptığı orta arka direkteki Nene ile buluştu. Nene'nin bekletmeden içeri çevirdiği topa sağ ayağıyla gelişine vuran Anderson Talisca'nın şutu ağlarla buluştu ve durum 1-1 oldu.

73' Fenerbahçe'de Skriniar, Yusuf'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

79' DİREK! Fenerbahçe atağında Anderson Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nene'nin soluna çekerek yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1' Fenerbahçe'de Jhon Duran, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.