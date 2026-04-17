Kadıköy'de 4 gol, Fenerbahçe 90+8'de iki puan kaybetti
17.04.2026 18:59
Son Güncelleme: 17.04.2026 23:22
Kerem Aktürkoğlu maçın ikinci golünü attı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında sahada iki puan bıraktı.
Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa liderlik için sahaya çıktı. Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti.
Mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı. Maçın ardından iki puan kaybeden Fenerbahçe 67 puana ulaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğü sonrası Ederson'u ıslıkladı.
Lider Galatasaray yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
MÜZİK YAYINI YAPILMADI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.
Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.
Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
EKSİKLER
Sarı lacivertlilerde henüz hazır olmayan Marco Asensio kadroda yok. Sakatlığı süren Edson Alvarez ile kart cezalısı Jayden Oosterwolde de forma giyemedi.
MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR