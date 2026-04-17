Kadıköy'de 4 gol, Fenerbahçe 90+8'de iki puan kaybetti

17.04.2026 18:59

Son Güncelleme: 17.04.2026 23:22

Anadolu Ajansı

Kerem Aktürkoğlu maçın ikinci golünü attı

Batuhan Durmuş

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında sahada iki puan bıraktı.

Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa liderlik için sahaya çıktı. Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti.

Mücadele 2-2'lik skorla sonuçlandı. Maçın ardından iki puan kaybeden Fenerbahçe 67 puana ulaştı. 

 

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğü sonrası Ederson'u ıslıkladı.

Lider Galatasaray yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

MÜZİK YAYINI YAPILMADI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

 

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.

 

Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

 

Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

EKSİKLER

 

Sarı lacivertlilerde henüz hazır olmayan Marco Asensio kadroda yok. Sakatlığı süren Edson Alvarez ile kart cezalısı Jayden Oosterwolde de forma giyemedi.

 

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

22:07
90+8'DE BERABERLİK GELDİ
Çaykur Rizespor Modibo Sagnan'ın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Maç bu skorla tamamlandı.
21:53
SARI LACİVERTLİLER ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, penaltı golünden 6 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2-1 öne geçmeyi başardı.
21:46
FENERBAHÇE SKORU EŞİTLEDİ
Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Talisca'nın vuruşuyla skor eşitlendi: 1-1
21:40
10 KİŞİ KALDILAR
Rizespor’da Samet Akaydin ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
21:32
TALİSCA'YA KART ÇIKTI
Anderson Talisca, Taylan Antalyalı'ya faulü sonrası sarı kart gördü.
21:14
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Konuk ekip Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ali Sowe, Fenerbahçe'ye son 3 maçta 4 gol attı.
20:53
DEVRE ARASI
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
20:30
PENALTI BEKLEDİLER
Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe oyunun sürmesini istedi.
20:15
TARAFTARDAN ANLAMLI PANKARTLAR
Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı. Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.
20:00
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk düdük çaldı.
19:00
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif. Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.
