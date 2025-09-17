Kadıköy'de büyük tepki: Penaltı kaçtı, Fenerbahçe taraftarı iki ismi protesto etti

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fred’in sert şutunda elle oynama nedeniyle, VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın kenara geldi.

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe , Alanyaspor ’u konuk ederken uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Göztepe deplasmanında son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Talisca, Alanyaspor müsabakasında da aynı durumu yaşadı.

Talisca, turuncu-yeşillilere karşı 71. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı.

TRİBÜNDEN TEPKİ



Brezilyalı futbolcunun oyundan çıktığı esnada tribünlerden tepki geldi.

SZYMANSKI'YE DE PROTESTO



Talisca ile aynı anda oyundan çıkan Sebastian Szymanski de taraftarların protestosuna maruz kaldı.