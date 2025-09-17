Kadıköy'de büyük tepki: Penaltı kaçtı, Fenerbahçe taraftarı iki ismi protesto etti
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de iki futbolcu tepkilerden nasibini aldı.
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u konuk ederken uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Göztepe deplasmanında son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Talisca, Alanyaspor müsabakasında da aynı durumu yaşadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Fred’in sert şutunda elle oynama nedeniyle, VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın kenara geldi.
PENALTIYI KAÇIRDI
Hakem Aydın beyaz noktayı gösterirken, Talisca 57. dakikada kullandığı atışta kaleci Ertuğrul’u geçemedi.
Talisca, turuncu-yeşillilere karşı 71. dakikada yerini Levent Mercan’a bıraktı.
TRİBÜNDEN TEPKİ
Brezilyalı futbolcunun oyundan çıktığı esnada tribünlerden tepki geldi.
SZYMANSKI'YE DE PROTESTO
Talisca ile aynı anda oyundan çıkan Sebastian Szymanski de taraftarların protestosuna maruz kaldı.
"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.
Talisca'nın yararlanamadığı penaltı atışının ardından sarı-lacivertli taraftarlar kısa süreliğine istifa çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertliler, maçın ardından da "Ali Koç istifa" tezahüratlarını sürdürdü.
- Etiketler :
- Anderson Talisca
- Alanyaspor
- Fenerbahçe