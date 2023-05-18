NTV.COM.TR’ye geri dön

Kadıköy'de derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor (Eksikler ve muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takımda da 4 futbolcu forma giyemeyecek. İşte öne çıkan notlar ve muhtemel 11'ler...

Kadıköy'de derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor (Eksikler ve muhtemel 11'ler)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. şampiyonluk yarışı için kritik olan maçta 'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Hakan Ceylan olacak. 

Ligde çıktığı 31 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Jorge Jesus'un ekibi, 1 maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada.

Trabzonspor ise ligde 48 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

BU HAFTA ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesi halinde sarı-kırmızılılar cumartesi akşamı şampiyonluk turu atacak.

İKİ TAKIMDA DA 4 EKSİK

Sarı-lacivertliler'de 4 eksik var. Tedavileri süren Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Osayi-Samuel'in yanı sıra kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kadıköy'de derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor (Eksikler ve muhtemel 11'ler) - 1
Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı

Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...