Kadıköy'de derbi heyecanı: Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor (Eksikler ve muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışı için kritik olan maçta Trabzonspor'u konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Hakan Ceylan olacak.



Ligde çıktığı 31 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alan Jorge Jesus'un ekibi, 1 maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada.



Trabzonspor ise ligde 48 puanla 8. basamakta yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



BU HAFTA ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR



Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın Sivasspor'u yenmesi halinde sarı-kırmızılılar cumartesi akşamı şampiyonluk turu atacak.



İKİ TAKIMDA DA 4 EKSİK



Sarı-lacivertliler'de 4 eksik var. Tedavileri süren Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Osayi-Samuel'in yanı sıra kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.



Trabzonspor'da ise Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Anastasios Bakasetas kadroda yok.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, Rossi, Batshuayi, Valencia.



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

Bahis oynayan İngiliz futbolcu Ivan Toney'nin cezası açıklandı Haberi Görüntüle