Kadıköy'de Fenerbahçeli isme büyük tepki. 23. dakikada protesto

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk 23 dakikasında tam üç gol atıldı.

15. dakikada Matteo Guendouzi ile eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, 23. dakikada bir kez daha geriye düştü.

Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortayı kontrol eden Marius'un vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi.

Samsunspor atağında rakibine müdahale zamanlamasını ayarlayamayan Mert Müldür, golde büyük bir hata yapmış oldu.