Kadıköy'de gülen taraf Fenerbahçe: Galibiyet serisi 14 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin gollerini Szymanski 3', İrfan Can Kahveci 47', Edin Dzeko 62', Dusan Tadic 75' Joshua King 90+3' kaydetti.

Sahadan 5-0 galip ayrılan Sarı-lacivertli ekip puanını 21'e çıkararak tekrar liderliğe yükseldi.

GALİBİYET SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI



İsmail Kartal yönetiminde 14 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu mücadelelerin hepsinden galip ayrılmayı başardı.

EN ERKEN GOL SZYMANSKI'DEN

Szymanski'nin 3. dakikada kaydettiği gol Trendyol Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol oldu.



Szymanski bu golle Süper Lig'de bu sezonki 5. golünü kaydetti. Polonyalı oyuncu bu sezon çıktığı 14 maçta 8 gole ulaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ RESİTALİ

Mücadelede 1 gol 1 asistle sahada yer alan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı.

58 KEZ RAKİP CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞTU

Fenerbahçe, rakip ceza sahasında 58 kez topla buluşurken, 3.56 gol beklentisiyle mücadeleyi tamamladı.