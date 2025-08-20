Kadıköy'de hasret sona erdi: 12 yıl sonra stadyum hoparlörlerinde yankılandı
Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, maç öncesi bir özlem gideridi. Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadele uzun süren bir hasreti sonlandırdı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi müziği, 12 yıl sonra Kadıköy'de çalındı.
EN SON ERSUN YANAL DÖNEMİNDE ARSENAL'A KARŞI
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna en son 2013 yılında çıkmıştı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan sarı-lacivertliler maçı 3-0 kaybetmişti.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçına yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmadan saatler önce stat ve çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, tezahüratlar eşliğinde maçın havasını yaşadı.
Müsabaka öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
17'Sİ YABANCI 233 BASIN MENSUBU GÖREV YAPTI
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadeleye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
İstanbul'da oynanan müsabakada 17'si farklı ülkeden olmak üzere toplamda 233 basın mensubu görev yaptı.
Karşılaşmada Portekiz'den 11, Brezilya'dan 2, İsrail ve Avusturya'dan birer, KKTC'den 2 olmak üzere 233 muhabir ve yazar ile foto muhabiri akreditasyon yaptırdı.
Yoğun güvenlik önlemi alındı
Fenerbahçe ile Benfica arasındaki müsabakada yoğun güvenlik tedbirleri dikkati çekti.
Müsabakanın başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar, polisler tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkarıldı. Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı.
Stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlenirken, çok sayıda polis maçta görev yaptı.
