Kadıköy'de hasret sona erdi: 12 yıl sonra stadyum hoparlörlerinde yankılandı

17'Sİ YABANCI 233 BASIN MENSUBU GÖREV YAPTI



Fenerbahçe ile Benfica arasındaki mücadeleye basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.



İstanbul'da oynanan müsabakada 17'si farklı ülkeden olmak üzere toplamda 233 basın mensubu görev yaptı.



Karşılaşmada Portekiz'den 11, Brezilya'dan 2, İsrail ve Avusturya'dan birer, KKTC'den 2 olmak üzere 233 muhabir ve yazar ile foto muhabiri akreditasyon yaptırdı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı



Fenerbahçe ile Benfica arasındaki müsabakada yoğun güvenlik tedbirleri dikkati çekti.



Müsabakanın başlamasından 4 saat önce stat çevresindeki taraftarlar, polisler tarafından oluşturulan kontrol noktalarının dışına çıkarıldı. Stat çevresi tamamen boşaltılırken, taraftarlar kontrol noktalarında üst aramaları yapıldıktan sonra stat çevresine alındı.



Stat içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gözlemlenirken, çok sayıda polis maçta görev yaptı.