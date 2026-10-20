Kadıköy'de "İsmail Kartal istifa" sesleri

Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 kaybedilen Aston Villa maçından sonra Slavia Prag maçı Fenerbahçe için çıkış olarak gösteriliyordu. Ve sarı-lacivertliler maça da fırtına gibi başlayıp 11. dakikada 2-0 öne geçti.

Ancak Guendouzi'nin büyük hatasıyla yenilen golden sonra sahada sadece rakibi karşılayan bir Fenerbahçe vardı ve 90. dakikada yenilen 2. golden sonra Saracoğlu Stadı'nın tribünleri de isyan etti.

Maç bitiminde “İsmail Kartal istifa” tezahüratları yükselirken, ligdeki kritik Galatasaray maçı öncesi gözler yönetime çevrildi.