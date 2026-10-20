Kadıköy'de "İsmail Kartal istifa" sesleri
20.10.2026 22:03
Son Güncelleme: 20.10.2026 22:04
İsmail Kartal için tribünlerden istifa çağrısı geldi.
Prag'dan 90. dakikada yenilen beraberlik golünden sonra Saracoğlu tribünlerinden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için "istifa" sesleri yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 kaybedilen Aston Villa maçından sonra Slavia Prag maçı Fenerbahçe için çıkış olarak gösteriliyordu. Ve sarı-lacivertliler maça da fırtına gibi başlayıp 11. dakikada 2-0 öne geçti.
Ancak Guendouzi'nin büyük hatasıyla yenilen golden sonra sahada sadece rakibi karşılayan bir Fenerbahçe vardı ve 90. dakikada yenilen 2. golden sonra Saracoğlu Stadı'nın tribünleri de isyan etti.
Maç bitiminde “İsmail Kartal istifa” tezahüratları yükselirken, ligdeki kritik Galatasaray maçı öncesi gözler yönetime çevrildi.