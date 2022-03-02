Kadıköy’de kazanan çıkmadı: Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile lider Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı.

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Sarı lacivertli kulüpte Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı

Trabzonspor'da ise Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

TAKIMLARIN 11’LERİ

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Maç öncesinde eski milli futbolcu Şenol Birol'un vefatı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı seremonisi yapıldı.

Mücadelede konuk ekip Trabzonspor'un santrası ile başladı.

10. dk Miguel Crespo takımının ve karşılaşmanın ilk şutunu çekti.

14. dk Sakatlanan Siopis için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

15. dk VAR odasından gelen çağrı sonucunda Zorbay Küçük pozisyonu incelemeye gitti.

18. dk Yaşanan pozisyonu VAR sisteminden tekrar izleyen Zorbay Küçük, Siopis'in sakatlandığı pozisyonda İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı.

22. dk Trabzonsporlu Nwakaeme maçın ilk golünü attı ve takımını öne geçirdi. Fenerbahçe-Trabzonspor:0-1

28. dk Edin Vişça, Crespo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45. dk 4. hakem Kadir Sağlam karşılaşmanın ilk yarısına en az 5 dakika daha ilave edileceğini bildiren tabelayı kaldırdı.

45+5 dk İlk yarı konuk ekip Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Hakemin düdük çaldığı sırada vuruşunu yapan Zajc'ın topu ağlarla buluştu, fakat ilk yarı sona erdiği için gol sayılmadı. Bu sırada bir taraftar tepki göstererek sahaya girdi.

45. dk Karşılaşmanın 2. yarısına ev sahibi Fenerbahçe başladı.

64. dk Fenerbahçe'de Crespo sarı kart gördü.

65. dk Maçın ilk oyuncu değişiklikleri yapıldı. Fenerbahçe'de Berisha ve Pelkas, Serdar Dursun ve Rossi'nin yerine oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Djaniny-Cornelius değişikliği yapıldı.

71. dk Faul sonrası verilen serbest vuruşta açılan ortada kafayı vuran Zajc mücadeleye beraberliği getiren golü attı. Fenerbahçe-Trabzonspor:1-1

80. dk. Fenerbahçe'de Berisha sarı kart gördü.

83. dk Trabzospor'da boş kaleyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin topu direkten döndü.

83. dk Fenerbahçe'de Mert Hakan oyundan çıkarken, yerine Mesut Özil girdi.

87. dk Trabzonspor'da Nwakaeme, Siopis ve Bakasetas'ın yerlerine, Berat, Kouassi ve Koita oyuna girdi.

90. dk Karşılaşmanın sonuna en az 5 dk oynanmamış süre ilave edildi.

90+2 dk Takımının golünü atan Zajc'ın yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu

90+6 dk Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken lider Trabzonspor puanını 67’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Sarı lacivertliler ise 47 puana ulaşarak 4. sırada kaldı.

ATTİLA SZALAİ’DEN TRABZONSPOR MAÇI VE TRANSFER AÇIKLAMASI