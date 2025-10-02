Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Fenerbahçe, Nice'i mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ikinci hafta maçında Fenerbahçe ile Fransa'nın Nice ekibi karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice'ni tek sayısı ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos ile geldi. Bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 17. sırada yer buldu. Henüz puanı bulunmayan Nice ise 33. basamakta yer aldı.

TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK



Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.



Genç teknik adam Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçındaki ilk 11'ine Nice karşısında da güvendi.



Nice karşısında kalede yine Ederson'u görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Marco Asensio görev alırken, hücum hattını Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine En-Nesyri tercih edildi.



Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Fred, Alvarez, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.



BU SENE İLK KEZ AYNI 11'LE



Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.



Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.



Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.



İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.



Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.