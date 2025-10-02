Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi: Fenerbahçe, Nice'i mağlup etti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i yendi ve ilk galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabı ikinci hafta maçında Fenerbahçe ile Fransa'nın Nice ekibi karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3. ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nice'ni tek sayısı ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos ile geldi.
Bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 17. sırada yer buldu. Henüz puanı bulunmayan Nice ise 33. basamakta yer aldı.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 2-1 NICE
1' Maç başladı.
3' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Sarı-lacivertlilerde Talisca, orta alanda kaptığı topu savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Aktürkoğlu, köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
13' Nice tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan ortaya yükselen Carlos'un kale önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.
15' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı! Ön alan presi sonrası topu kapan İsmail Yüksek'in pasıyla ceza yayının biraz gerisinde buluşan Talisca'nın vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.
25' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti! İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan sekerek ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
34' Nice penaltı kazandı... Fenerbahçe ceza sahası içinde oluşan karambolde seken top, Skriniar'ın eline temas etti. Hakem Jovanovic, penaltı noktasını gösterdi.
37' Maalesef top ağlarda... Topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve fark 1'e indi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
55' Nice takımında Louchet, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
69' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.
77' Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos
TEDESCO'DAN DEĞİŞİKLİK YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Genç teknik adam Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçındaki ilk 11'ine Nice karşısında da güvendi.
Nice karşısında kalede yine Ederson'u görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Marco Asensio görev alırken, hücum hattını Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine En-Nesyri tercih edildi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Fred, Alvarez, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
BU SENE İLK KEZ AYNI 11'LE
Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.
Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.
Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.
Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.
EDSON ALVAREZ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı.
Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı.
Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 33 gün sonra kadroya dahil oldu.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
- Etiketler :
- Uefa Avrupa Ligi
- Nice
- Fenerbahçe