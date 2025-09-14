Kadıköy'de nefes kesen maç: Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u tek golle geçti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, VAR kontrolü sonrası 20. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 10'a yükseltti ve maç eksiğiyle birlikte 2. sırada yer aldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 10 puanla 3. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, hafta içinde Alanyaspor'u erteleme haftasında ağırlayacak. Trabzonspor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
FENERBAHÇE 1-0 TRABZONSPOR
1' Maç başladı.
3' İlk tehlike Fenerbahçe'den! Fred'in rabzonspor ceza sahasına gönderdiği uzun topu savunma karşıladı. Kerem Aktürkoğlu, dönen topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.
10' Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi! Orta alanda topla buluşan Anderson Taisca'nın ceza yayı üzerinden vuruşu kaleci Onana'da kaldı.
11' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Sol kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve bordo-mavililer öne geçti.
14' GOL İPTAL! Trabzonspor'un attığı gol, VAR kontrolü sonrası "faul" gerekçesiyle iptal edildi. Kontrolün ardından Onuachu sarı kart gördü.
19' KIRMIZI KART! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faulün ardından VAR kontrolüyle birlikte kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
28' Fenerbahçe tehlikesi! Trabzonspor ceza sahasının solunda topla buluşan Anderson Talisca'nın soluna çekerek yaptığı vuruşu Onana çeldi.
32' Trabzonspor'da Savic, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
39' NET GOL KAÇTI! Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve içerideki En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun penaltı noktası üzerinden tek vuruşu direğin yanından auta gitti.
41' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Savic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Rakip kaleye yoğun bir baskı kuran Fenerbahçe, özellikle sağ kanatı etkili kullandı. Ceza sahası dışından Fred'in çektiği şut kaleci Onana'dan döndü. Dönen topu içeri çeviren Szymanski'nin pasını tamamlayan En-Nesyri, skoru 1-0'a getirdi.
46' İkinci yarı başladı.
49' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sarı-lacivertlilerde sağ kanatta topla buluşan Szymanski'nin soluna çekerek yaptığı vuruş kaleciden döndü. Dönen topa En-Nesyri'nin vuruşu üst direkten kale içine düştü ancak topun tamamı çizgiyi geçmedi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
67' Fenerbahçe'de Bartuğ, Onuachu'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.
TEDESCO'DAN DÖRTLÜ FORMASYON
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımını ilk maçında sahaya 4'lü savunmayla sürdü.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu.
Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken hücum hattını Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.
Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.
Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo da takımını yalnız bıraktı.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da ise Pina, Bukari, Olai, Sikan ve Nwakaeme büyük maçta görev alamadı.
BECAO 9 AY SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, 9 ay sonra formasına kavuştu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
Becao, son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.
Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu.
Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.
Taraftarlar daha sonra takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı.
Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi.
Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Domenico Tedesco, ligdeki Gençlerbirliği maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen kaleci Livakovic ile yollar ayrılırken Meksikalı ön libero Alvarez ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra o karşılaşmada forma giyen Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, yedek soyundu.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Trabzonspor
- Fenerbahçe