Kadıköy'de protesto ve istifa sesleri

Fenerbahçe taraftarları Galatasaray mağlubiyeti sonrası gelen Göztepe yenilgisi ile çileden çıktı. Göztepe maçına yeni bir başlangıç olarak bakan ve tibünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar maç içinde uygun pozisyonları gole çeviremeyen Kerem Aktürkoğlu 'nu ıslıklarla protesto etti. Kerem oyundan çıkarken de tribünlerden ıslıklar yükseldi.

Göztepe'nin art arda gelen golleri ile tribünlerde tansiyon yükselirken “yönetim istifa” tezahüratları başladı. Ayrıca takım 2-1 geriye düştükten sonra stoper Oppong'u çıkarıp, bir başka stoper Yiğit Efe'yi oyuna alan teknik sorumlu Kuyt da protesto edildi.