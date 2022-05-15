Kadıköy'de sessiz gece (Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maç sonucu)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İkinci yarı yaptığı değişikliklerin ardından oyunu rakip alana yığan Fenerbahçe, yine gol yollarında etkisiz kaldı.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.



Teknik direktör İsmail Kartal ile önemli bir çıkış yakalayan ve son 12 maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 13. maçını da kaybetmedi.



Haftaya İttifak Holding Konyaspor'un 5 puan önünde 2. sırada giren Fenerbahçe, yaşadığı puan kaybıyla sezonu ikinci sırada bitirme şansını son haftaya bıraktı.

Sarı-lacivertliler, ligin son haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından puan aldığı takdirde sezonu ikinci sırada tamamlayacak.

