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Kadıköy'de tarihi skor. Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8 farkla geçti

20.09.2026 15:54

Son Güncelleme: 20.09.2026 18:52

Kadıköy'de tarihi skor. Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8 farkla geçti
Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u tam 8 golle mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Matteo Guendouzi, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 4 (P) ve 80. dakikalarda Mason Greenwood kaydetti.

 

Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yaptı ve milli ara öncesi maç fazlasıyla 5. basamakta yer aldı. Bu sezon 5. kez yenilen Eyüpspor ise 3 puanla 17. sırada yer buldu.

 

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.

18:40
FENERBAHÇE 8 YAPTI
80. Dakika: Fenerbahçe 8. golü attı. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, bekletmeden içerideki Greenwood'u gördü. İngiliz futbolcu da kontrolü sonrası vuruşuyla kaleciyi mağlup etti ve skoru 8-0 yaptı.
18:31
NET GOL KAÇTI
71. Dakika: Lukaku gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Romelu Lukaku'nun vuruşunu kaleci Emre kurtardı.
18:30
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
70. Dakika: Fenerbahçe'de Kerem, Vedat Muriqi ve Skriniar’ın yerine Oppong, Oğuz Aydın ve Lukaku oyuna dahil oldu.
18:15
VEDAT MURIQI DURMUYOR, 7-0 OLDU
55. Dakika: Fenerbahçe gole doymuyor. Kazanılan kornerde İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu fileleri sarstı ve skor 7-0 oldu.
Anadolu Ajansı
18:10
GREENWOOD VURDU, KORNER
50. Dakika: Fenerbahçe 7. gole çok yaklaştı. Ederson'un uzun pasıyla buluşan Mason Greenwood'un çalımları sonrasında yaptığı vuruş kaleci Emre'den kornere gitti.
18:07
MURIQI HAT-TRICK YAPTI, 6-0
47. Dakika: Vedat Muriqi'den hat-trick. Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Archie Brown, hemen yanındaki Vedat Muriqi'yi gördü. Kosovalı yıldızın vuruşu filelerle buluştu ve skoru 6-0 yaptı.
Anadolu Ajansı
18:03
İKİNCİ YARI BAŞLADI, DEĞİŞİKLİKLER
46. Dakika: Karşılaşmanın ikinci devresi başladı. Fenerbahçe'de Kante yerine İsmail Yüksek oyuna girdi. Eyüpspor'da ise kaleci Moldovan'ın yerine Emre Bilgin, Raux Yao'nun yerine ise Taşkın İlter oyuna dahil oldu.
17:47
İRFAN CAN ATTI, 5-0 OLDU
45+1. Dakika: Fenerbahçe 5. golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Mason Greenwood'un pasını diğer kanatta kontrol eden İrfan Can Kahveci'nin yakın köşeye vuruşu ağlara gitti ve skor 5-0 oldu.
17:39
FENERBAHÇE FARKA KOŞUYOR
36. Dakika: Fenerbahçe farkı 4'e yükseltti. Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda İrfan Can Kahveci'nin pasıyla buluşan Matteo Guendouzi'nin ceza sahası dışından gelişine vuruşu fileleri sarstı ve skor 4-0 oldu.
Anadolu Ajansı
17:25
EDERSON GEÇİT VERMEDİ
25. Dakika: Ederson'dan kritik kurtarış. Brown'un hatasıyla topu kapan Abdullahi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ederson gole izin vermedi.
17:21
MURIQI'NİN 2, FENERBAHÇE'NİN 3. GOLÜ
21. Dakika: Fenerbahçe 3. golü buldu. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Mason Greenwood'un vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu Vedat Muriqi bitirdi ve skor 3-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
17:20
KEREM'İN ŞUTU YAN AĞLARDA
20. Dakika: Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Archie Brown'un uzun taç atışında arka direğe seken topa gelişine vuran Kerem'in şutu yan ağlarda kaldı.
IHA
17:15
SEMEDO VURDU, KALECİ ÇIKARDI
14. Dakika: Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Nelson Semedo'nun çalımı sonrası sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci son anda kornere çeldi.
17:08
FARK 2'YE ÇIKTI
7. Dakika: Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirdiği topu Vedat Muriqi tamamladı ve skor 2-0 oldu.
Anadolu Ajansı
17:04
FENERBAHÇE ÖNDE
5. Dakika: Fenerbahçe öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Mason Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
17:03
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
3. Dakika: Yapılan inceleme sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.
17:03
PENALTI BEKLENTİSİ
1. Dakika: Fenerbahçe penaltı bekliyor. Ceza sahasına giren Vedat Muriqi, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
IHA
17:00
İLK DÜDÜK ÇALDI
Fenerbahçe-Eyüpspor maçı başladı.
16:36
PULAT: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: "Tabii ki bu tarz maçların havası fazla oluyor. Her rakibe saygı duyuyoruz, karşımızda ülke futbolunun önemli bir değeri var. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bu tarz maçlarda motivasyon daha kolay oluyor. Trajik bir mağlubiyetten sonra bu maça çıkıyoruz ama hafta başından bu yana oyuncularımızla maçın önemi, karakter koyma değerini konuştuk. Fenerbahçe'ye karşı hazırlandık. Stratejimizi belirledik ve bugün de elimizden geleni yapacağız. (Fenerbahçe'nin orta saha tercihleri) 3 koşucunun üretmekte zorlandığını görüp, 1 tane final pası atan, şut atan oyuncu tercihini bekliyorduk. Greenwood'u bekliyorduk, ona göre planımızı yaptık. Bizim için sürpriz olmadı. Bizim işimizi zorlaştıran bir karar tabii ki."
Anadolu Ajansı
16:17
KARTAL: "OLMAZSA OLMAZIMIZ 3 PUAN"
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İyi hazırlandık. Takımımla iletişimimiz çok fazla, iyi seviyede ilerliyoruz. Takımımız her geçen gün gelişiyor, daha yolumuz var. Oyuncularımızla iyi günler geçiriyoruz. Belki ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama bundan sonra alabileceğimizi düşünüyorum. Lig yarışında iyi yerlerde olup şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. 4-3-3 oynayacağız. 3 tane 6 yerine bugün 8-10'da İrfan'ı oynatacağız. Hücum gücü adına bunu yaptık. Dediğim gibi bizim için olmazsa olmaz bugün 3 puan."
Anadolu Ajansı
15:54
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Kerem, Greenwood, Muriqi. Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert, Oppong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Nene, Oğuz, Lukaku. Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.
Resmi Kurum

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

 

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya süren Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sarı Gaziantep'te sahaya sürdüğü İsmail Yüksek ve Romelu Lukaku'yu yedek soyundurdu.

 

Kartal, Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u sahaya sürerken savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'ı 11'de oynattı.

 

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans veren Kartal, forvette ise Vedat Muric'e formayı verdi.

 

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Eyüpspor mücadelesine kulübede başladı.

 

KADIN TARAFTARLARA JEST

 

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesinde ısınmaya çiçeklerle çıktı.

 

Futbolcular, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla tribünde olan kadın taraftarlara çiçek verdi.

 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bugüne özel mesaj yayımlayarak, sarı-lacivertli kadın taraftarların gününü kutladı.

 

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, bugüne özel olarak 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak karşılaşmada ağırladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesini Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarında izledi.

 

ASENSIO, 28 GÜN SONRA KADRODA

 

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.

 

22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.

 

Asensio, karşılaşmaya yedek başladı.

 

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

 

Fenerbahçe, Eyüpspor mücadelesinde hafta içinde antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'den yararlanamadı.

 

Tedavisi devam eden Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic ve kaleci Tarık Çetin de teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

 

TRİBÜNLER DOLDU

 

Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında tribünlerin tamamını doldurdu.

 

Sarı-lacivertliler, takımlarına ısınma bölümünden itibaren tezahüratta bulunurken futbolcuları da tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

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