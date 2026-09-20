Kadıköy'de tarihi skor. Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8 farkla geçti

PULAT: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: "Tabii ki bu tarz maçların havası fazla oluyor. Her rakibe saygı duyuyoruz, karşımızda ülke futbolunun önemli bir değeri var. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bu tarz maçlarda motivasyon daha kolay oluyor. Trajik bir mağlubiyetten sonra bu maça çıkıyoruz ama hafta başından bu yana oyuncularımızla maçın önemi, karakter koyma değerini konuştuk. Fenerbahçe'ye karşı hazırlandık. Stratejimizi belirledik ve bugün de elimizden geleni yapacağız. (Fenerbahçe'nin orta saha tercihleri) 3 koşucunun üretmekte zorlandığını görüp, 1 tane final pası atan, şut atan oyuncu tercihini bekliyorduk. Greenwood'u bekliyorduk, ona göre planımızı yaptık. Bizim için sürpriz olmadı. Bizim işimizi zorlaştıran bir karar tabii ki."