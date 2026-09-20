Kadıköy'de tarihi skor. Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8 farkla geçti
20.09.2026 15:54
Son Güncelleme: 20.09.2026 18:52
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Eyüpspor'u tam 8 golle mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Matteo Guendouzi, 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 4 (P) ve 80. dakikalarda Mason Greenwood kaydetti.
Bu skorun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yaptı ve milli ara öncesi maç fazlasıyla 5. basamakta yer aldı. Bu sezon 5. kez yenilen Eyüpspor ise 3 puanla 17. sırada yer buldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Rizespor deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Göztepe'yi ağırlayacak.
KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Nelson Semedo, İrfan Can Kahveci ve Vedat Muric'i ilk 11'de sahaya süren Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sarı Gaziantep'te sahaya sürdüğü İsmail Yüksek ve Romelu Lukaku'yu yedek soyundurdu.
Kartal, Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u sahaya sürerken savunmada Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'ı 11'de oynattı.
Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans veren Kartal, forvette ise Vedat Muric'e formayı verdi.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku ve Dorgeles Nene, Eyüpspor mücadelesine kulübede başladı.
KADIN TARAFTARLARA JEST
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesinde ısınmaya çiçeklerle çıktı.
Futbolcular, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü dolayısıyla tribünde olan kadın taraftarlara çiçek verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bugüne özel mesaj yayımlayarak, sarı-lacivertli kadın taraftarların gününü kutladı.
Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, bugüne özel olarak 500 kadın taraftarı ücretsiz olarak karşılaşmada ağırladı. Taraftarlar, Eyüpspor mücadelesini Fenerium Alt F, G, H ve I bloklarında izledi.
ASENSIO, 28 GÜN SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 28 gün sonra formasına kavuştu.
22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Asensio, Eyüpspor mücadelesiyle sahalara geri döndü.
Asensio, karşılaşmaya yedek başladı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Eyüpspor mücadelesinde hafta içinde antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'den yararlanamadı.
Tedavisi devam eden Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic ve kaleci Tarık Çetin de teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.
TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında tribünlerin tamamını doldurdu.
Sarı-lacivertliler, takımlarına ısınma bölümünden itibaren tezahüratta bulunurken futbolcuları da tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.