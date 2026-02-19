Kadıköy'de üç gol, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj hedefiyle sahaya çıktı.

Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.



Kadıköy'de maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe tur şansını zora soktu. Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız stoper MR'a girecek.



Maçı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.



Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.



TEK EKSİK VARDI



Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.

Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.

Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.



Fenerbahçe 0 - Nottingham Forest 3



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



9' Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü



21' Murillo'nun golüyle Nottingham Forest öne geçti



26' Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı



43' Jesus'un golüyle fark 2'ye çıktı



45' İlk devre sona erdi

İKİNCİ DEVRE



46' Fenerbahçe'de Kerem ve Mert’in yerine Nene ve Levent oyunda



50' Konuk ekip Gibbs-White'ın golüyle 3-0 öne geçti



69' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü

90' Maç sona erdi