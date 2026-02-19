Kadıköy'de üç gol, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
19.02.2026 17:09
Son Güncelleme: 19.02.2026 22:48
Derbide gol atan Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da da 11'de başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadele 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj hedefiyle sahaya çıktı.
Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.
Kadıköy'de maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe tur şansını zora soktu. Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız stoper MR'a girecek.
Maçı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti.
Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
TEK EKSİK VARDI
Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.
Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.
Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.
Fenerbahçe 0 - Nottingham Forest 3
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
9' Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü
21' Murillo'nun golüyle Nottingham Forest öne geçti
26' Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı
43' Jesus'un golüyle fark 2'ye çıktı
45' İlk devre sona erdi
İKİNCİ DEVRE
46' Fenerbahçe'de Kerem ve Mert’in yerine Nene ve Levent oyunda
50' Konuk ekip Gibbs-White'ın golüyle 3-0 öne geçti
69' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü
90' Maç sona erdi
Asensio'nun ikili mücadelesi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.
Fenerbahçe maç öncesi fotoğraf çekildi