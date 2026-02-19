Ramazan imsakiyesi banner
19.02.2026 17:09

Son Güncelleme: 19.02.2026 22:48

Kadıköy'de üç gol, Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde turu zora soktu
Anadolu Ajansı

Derbide gol atan Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da da 11'de başladı

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadele 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj hedefiyle sahaya çıktı.

 

Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. 

Kadıköy'de maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe tur şansını zora soktu. Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız stoper MR'a girecek. 

Maçı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti. 

Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.
 

TEK EKSİK VARDI
 

Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.

 

Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.

 

Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.

Fenerbahçe 0 - Nottingham Forest 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

9' Fenerbahçe'de Skriniar sarı kart gördü

21' Murillo'nun golüyle Nottingham Forest öne geçti

26' Fenerbahçe'de Milan Skriniar sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı

43' Jesus'un golüyle fark 2'ye çıktı

45' İlk devre sona erdi

 

İKİNCİ DEVRE

46' Fenerbahçe'de Kerem ve Mert’in yerine Nene ve Levent oyunda

50' Konuk ekip Gibbs-White'ın golüyle 3-0 öne geçti

69' Jayden Oosterwolde sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü

 

90' Maç sona erdi

Asensio'nun ikili mücadelesi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Talisca, Asensio, Kerem, Sidiki Cherif.

 

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Anderson, Gibbs-White, Hutchinson, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

 

Fenerbahçe maç öncesi fotoğraf çekildi