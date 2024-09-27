Kadın basketbolunda 45. sezon başlıyor.



Süper Lig'de Fenerbahçe, 18 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.



Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.



Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.



Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.



FENERBAHÇE, SON YILLARA DAMGA VURDU



Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray'ı geçti.



Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.



2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.



TAMAMLANAN SON 6 SEZONUN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE



Fenerbahçe, tamamlanan son 6 sezonu şampiyonlukla bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve kupa sayısını 18'e yükseltti.



2019-2020 SEZONUNU TAMAMLANAMADI



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.



Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.



BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN ÜÇER ŞAMPİYONLUĞU VAR



Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.



AVRUPA KUPALARINDA 5 TÜRK TAKIM MÜCADELE EDECEK

Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye'yi 5 kadın basketbol takımı temsil edecek.



Fenerbahçe, son 2 yılın şampiyonu unvanıyla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yer alacak. Fenerbahçe'nin dışına ÇBK Mersin de Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele verecek.



Avrupa Ligi'nde ön elemede elenen Beşiktaş ise Türkiye'yi FIBA Avrupa Kupası'nda temsil edecek. FIBA Avrupa Kupası'nda Türkiye adına Galatasaray Çağdaş Faktoring ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol da mücadele verecek.