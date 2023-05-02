NTV.COM.TR’ye geri dön

Kadın Futbol Süper Ligi | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'te

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'e imza attı.

Kadın Futbol Süper Ligi | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'te

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Fatih Karagümrük Kadın Takımı, milli orta saha oyuncusu Aycan Yanaç'ı transfer etti. Bir dönem katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Yanaç gelecek sezon Karagümrük forması giyecek.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta saha oyuncusu Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."

Kadın Futbol Süper Ligi | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'te - 1
Christoph Daum'dan Fenerbahçe'ye destek: Fenerbahçe şampiyon olacak

Christoph Daum'dan Fenerbahçe'ye destek: Fenerbahçe şampiyon olacak

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...