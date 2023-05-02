Kadın Futbol Süper Ligi | Aycan Yanaç Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı, milli orta saha oyuncusu Aycan Yanaç'ı transfer etti. Bir dönem katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Yanaç gelecek sezon Karagümrük forması giyecek.



Karagümrük'ün sosyal medya hesabından "Aycan Yanaç Karagümrük’te" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Orta saha oyuncusu Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç’a ailemize hoş geldin diyoruz."

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