Kadın Futbol Süper Ligi | Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finalde

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final rövanş maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.
İlk maçta ezeli rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off'unda finale yükseldi.
Fenerbahçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-ALG Spor eşleşmesinin tur atlayanı ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE! 💛💙 pic.twitter.com/EWBUOFunIb— Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) May 20, 2023