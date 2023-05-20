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Kadın Futbol Süper Ligi | Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finalde

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off''unda Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finale yükseldi.

Kadın Futbol Süper Ligi | Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe finalde

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final rövanş maçında , 'yi konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi.

İlk maçta ezeli rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertliler, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-Off'unda finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-ALG Spor eşleşmesinin tur atlayanı ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

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