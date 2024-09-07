Kadın Futbol Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı, oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ikinci yarısı 26 Ocak 2025'te başlayacak, 4 Mayıs 2025'teki 26. hafta müsabakalarıyla sezon tamamlanacak.



SON ŞAMPİYONA GALATASARAY



Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon play-off sistemi kalkarken, sezonu ilk sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasına uzanmıştı.



Statüde değişiklik olmazken, bu sezon da 26 hafta sonunda ligi zirvede tamamlayan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.



İLK HAFTANIN PROGRAMI



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şu şekilde:



8 Eylül Pazar:



14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Bornova Hitabspor (Ünye İlçe)



14.00 Karadeniz Ereğli Belediyepor-Trabzonspor (Şehit Vefa Karakurdu)



16.00 Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)



16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Batur)



17.00 Beylerbeyi-Beşiktaş JK United Payment (Beylerbeyi 75. Yıl)



17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Osmanlı)



11 Eylül Çarşamba:



17.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Vefa)