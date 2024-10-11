Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim'de Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi maçına sahne olacak.



Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki takım, Fenerbahçe​​​​​​​ Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 13 Ekim 14.00'te karşı karşıya gelecek.

EN GOLCÜ FUTBOLCULAR



Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.



Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, lige heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda yarattığı atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak.



NEREDE YAYINLANACAK?



Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

