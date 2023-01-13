Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarında derbi hazırlıkları devam ediyor.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında 15 Ocak Pazar günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Metin Ülgen yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti.



Koşunun ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular ardından çeşitli saha oyunları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu.

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