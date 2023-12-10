Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.



Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin baskılı oyunuyla geçti. Ancak sarı-lacivertli ekip bu devrede gol bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Fenerbahçe Petrol Ofisi, maçın 81. dakikasında Danielle Steer ile golü bularak 1-0 öne geçti.



Karşılaşma da sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Fenerbahçe Petrol Ofisi, ligdeki 11. galibiyetini elde ederek puanını 33'e yükseltirken, Trabzonspor ise 11 puanda kaldı.

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