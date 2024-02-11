Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray derbiyi kazanarak liderliğe yükseldi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi, evinde Beşiktaş United Payment ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay tesislerinde oynanan derbiden 2-1 galip ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini Benan Altıntaş ve Ebru Topçu atarken, Beşiktaş JK United Payment'in golünü ise Donjeta Halilaj kaydetti.
Ligde 16. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 49'a çıkardı. Bu sezon 8. mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar ise 32 puanda kaldı.
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