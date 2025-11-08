Kadın voleybol takımı erkeklere meydan okuyor: "Yedeğimiz yok"

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasına diğer okullar erkek takımlarıyla katılırken, Tavşanlı Handegül Anaokulu tamamen kadın öğretmenlerden oluşan takımıyla turnuvada yer alıyor. Okul, bu özelliğiyle turnuvadaki tek kadın takımı olma ünvanını taşıyor.

"KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE GELDİK"

Okul Müdürü Nimet Uzan, yaptığı açıklamada, "Tavşanlı'da sadece bayan olan tek takımız. Bunun için biz kadının gücünü göstermeye geldik" dedi. Uzan, turnuvaya katılım amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Takımın zorlu koşullar altında kurulduğunu belirten Uzan, "Handegül Anaokulu olarak 8 bayan öğretmeniz. Çok az bir personel ve 6 kişilik takım çıkarmak kolay bir şey değildi bizim için. Onun için hepimiz oynadık, yedeğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Uzan, katılımlarının ardındaki felsefeyi ise şu sözlerle açıkladı: "Biz, kadının her yerde, her şekilde, birlikte, beraberlikte, özgüvende, başarıda, önde ve önce olduğunu kabul ettik ve bunun için de takımla yer aldık."

Turnuvanın ilerleyen yıllarda da kadın takımlarının katılımıyla daha kapsayıcı olmasını umduklarını belirten Uzan, sözlerini "İnşallah ileriki yıllarda daha iyi neticeler elde edilecek" diyerek tamamladı.