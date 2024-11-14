Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası finali: Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin maçı ne zaman?
Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Kupa mücadelesinde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet ile geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve kupada final oynayan ÇBK Mersin, karşı karşıya gelecek.
Kupa mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'ndaki final karşılaşması öncesi maç tarihine dair araştırmalar hız kazandı. İşte, Fenerbahçe Opet-ÇBK Mersin maçı tarihi...
29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.
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