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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş, ile Fenerbahçe Opet karşılaştı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 91-63 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı yendi

Kadınlar Süper Ligi'nin 25'inci haftasında , sahasında Opet'e 91-63 mağlup oldu.

Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

MAÇTAN NOTLAR

SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Erdoğan Çelebi

BEŞİKTAŞ: Elif 13, Peterson 15, Gizem 12, Lazic 7, Winterburn 10, Özge 3, Hatice 3, Zeynep

FENERBAHÇE OPET: Williams 25, Meesseman 18, Allemand 13, Sevgi 12, Tilbe 11, Sudenur 5, Selen 5, Ayşe 2, Olcay, İrem, Ece

1'İNCİ PERİYOT: 18-19

DEVRE: 41-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-68

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