Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonunda 21. hafta maçları başlıyor.
Haftanın açılış müsabakasında Antalya Toroslar ile Bursa Uludağ karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak.
Haftanın kapanmış maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Basketbol Süper Ligi 21. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Antalya Toroslar Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol
14.00 Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
14.30 Nesibe Aydın - Botaş
15.00 Beşiktaş - OGM Ormanspor
15.30 Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut
18.00 Galatasaray - Fenerbahçe