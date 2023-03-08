Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonunda 21. hafta maçları başlıyor.



Haftanın açılış müsabakasında Antalya Toroslar ile Bursa Uludağ karşı karşıya gelecek. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak.



Haftanın kapanmış maçında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.



Basketbol Süper Ligi 21. hafta programı şöyle:



Yarın

13.00 Antalya Toroslar Basketbol - Bursa Uludağ Basketbol

14.00 Çankaya Üniversitesi - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

14.30 Nesibe Aydın - Botaş

15.00 Beşiktaş - OGM Ormanspor

15.30 Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut

18.00 Galatasaray - Fenerbahçe

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