Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı başlıyor
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 26 Mart Çarşamba günü başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Beşiktaş BOA, BOTAŞ, Nesibe Aydın ve Melikgazi Kayseri Basketbol'un mücadele edeceği çeyrek final serilerinde, 26 Mart Çarşamba günü 2 karşılaşma yapılacak.
İki galibiyete ulaşan takımların yarı finale yükseleceği çeyrek final eşleşmelerinde ikinci maçlar, 28-29 Mart'ta oynanacak. Serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar yapılacak.
Play-off çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
26 Mart Çarşamba:
14.00 Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
16.30 Emlak Konut-Beşiktaş BOA (Başakşehir)
27 Mart Perşembe:
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)
17.30 ÇİMSA ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
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