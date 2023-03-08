Kadınlar basketbolda derbi heyecanı: Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 21. haftası derbiye sahne olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 18.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 16 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.



Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan derbiden sarı-lacivertli takım 80-72'lik skorla galip ayrıldı.



TAKIMLARDA SON DURUM



Ligde geçtiğimiz hafta Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın'ı 82-81'lik skorla mağlup ederek üst üste 6. maçından da galip ayrıldı. Galatasaray ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne deplasmanda 75-58'lik skorla yenildi. Bu mücadele ile sarı-kırmızılıların 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray 76.4 sayı, 37.1 ribaund ve 21.6 asist ortalamalarıyla oynarken, Fenerbahçe ise 89.8 sayı, 35.6 ribaund ve 25.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.