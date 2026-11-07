Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe
07.11.2026 18:32
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe arsaVev, lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 8. maçta 7'ncı galibiyetini aldı ve 22 puanla namağlup unvanını korudu.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde çıktığı 8. maçta 7. galibiyetini alan ve 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve namağlup ünvanını sürdürdü.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 21 puanda kaldı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.