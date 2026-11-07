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Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe

07.11.2026 18:32

Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe
Anadolu Ajansı
AA
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Fenerbahçe arsaVev, lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek 8. maçta 7'ncı galibiyetini aldı ve 22 puanla namağlup unvanını korudu.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

 

Bu sonuçla ligde çıktığı 8. maçta 7. galibiyetini alan ve 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve namağlup ünvanını sürdürdü.

 

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 21 puanda kaldı.

 

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.