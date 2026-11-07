Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde çıktığı 8. maçta 7. galibiyetini alan ve 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puanını 22'ye çıkardı ve namağlup ünvanını sürdürdü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılı ekip ise 21 puanda kaldı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.