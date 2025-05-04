Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ABB Fomget!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. ve son haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Galatasaray Petrol Ofisi'i 4-2 mağlup etti.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, maçın 33. dakikasında Suliat, 37. dakikada Altuve ve 40. dakikada Kim'in ayağından bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Galatasaray, Kristoffersen ile 43. dakikada fileleri havalandırırken, ilk yarı 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Demehin'in attığı golle skoru 3-2 yaparak farkı bire indirdi. Bu gole hemen cevap veren ABB FOMGET, Mijatovic'in 56. dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi: 4-2.



ABB FOMGET bu skorla puanını 70'e çıkararak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni zirvede tamamlayarak şampiyon oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan ABB Fomget GSK’yı tebrik etti. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirveyle taçlandıran Başkent ekibinin futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."