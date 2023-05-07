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Kadınlar Süper Ligi | Fenerbahçe ile Galatasaray yarı finalde eşleşti

Kadınlar Süper Ligi'nde çeyrek final etabı bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Rakiplerine iki maç sonrasında üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray, ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen takımlar oldu.  Galatasaray ile Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Süper Ligi | Fenerbahçe ile Galatasaray yarı finalde eşleşti

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Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ikinci maçları bugün oynandı. , deplasmanda 5-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çeyrek finaldeki diğer eşleşmede ise 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. 1-1'lik skorla sona eren mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, yarı finale adını yazdırdı. 

ALG SPOR, BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ

Çeyrek finalde Gaziantep temsilcisi ALG Spor, 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ALG Spor, yarı finaldeki yerini aldı.

ALG Spor'un rakibi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor oldu. 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında rakibine 4-0'lık üstünlük kuran başkent ekibi yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE DERBİ

Çeyrek finalde rakiplerini elemeyi başaran Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı finalde rakip oldu. 13 Mayıs'ta oynanacak yarı final ilk maçına sarı-kırmızılı ekip ev sahipliği yapacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

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