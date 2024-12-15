Kadınlar Türkiye Sutopu Şampiyonası Balıkesir'de başladı

Balıkesir’de U14 ve U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzunda başladı.

13-15 Aralık, 27-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek bu heyecan dolu şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sutopu sporcuları yeteneklerini sergiliyor.

Müsabakalara katılan takımlar arasında Galatasaray, İzmir Büyük Şehir Belediye, Nevşehir Belediye, Kayseri GS İl Müdürlüğü. SK, Dalton Koleji, ODTÜ, Antalyaspor, Mersin Mert, Adana Büykşehirşehir Belediye, Ayik, Esti, Gaziantep GSK, Keçiören Belediye Bağlum, Gaziantep Yüzme ve Eskihisar Su SPR. yer alıyor.

Takımlar, şampiyonluk yarışını sürdürürken, bu prestijli organizasyonda sporcular gelecekteki başarıları için deneyim kazanmayı hedefliyor.

Şampiyona, altın grup ve bronz grup olmak üzere dört farklı grup şeklinde oynanıyor. Gruplar arasındaki zorlu mücadeleler, takımların sıralama ve eleme aşamalarına geçişini belirleyecek.

Müsabakalarda hem takım oyununun hem de bireysel performansların ön plana çıkması bekleniyor.

Bu prestijli organizasyon, Türk su topunun geleceği için önemli bir rol oynarken, genç sporcuların gelişimine katkı sağlayarak su topunun daha da yaygınlaşmasına imkan tanıyacak.

29 Aralık’a kadar devam edecek şampiyonada, takımlar arasındaki rekabetin zirveye ulaşması ve grupları arasında Türkiye’nin en iyi kadın sutopu takımının belirlenecek olması büyük bir heyecanla bekleniyor.