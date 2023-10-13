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Kadınlar voleybol liginde yeni sezon başlıyor

Kadınlar voleybol liginde 40. sezon yarın yapılacak maçla başlayacak.

Kadınlar voleybol liginde yeni sezon başlıyor

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Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek. Ankara'daki Başkent Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 13.00'te atılacak.

"Vodafone Sultanlar Ligi" adıyla oynanacak organizasyonda şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı'nda bulunuyor.

Turuncu-beyazlılar, lig tarihinde 16 kez kupayı müzelerine götürerek en fazla şampiyonluk kazanan takım oldu.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı VitrA, 1999-2003 yıllarında da arka arkaya 5 kez mutlu sona ulaştı.

Ligde 2011-2012 sezonu final serisinde VakıfBank Türk Telekom'a 2-0 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Kadınlar voleybol liginde yeni sezon başlıyor - 1

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

VakıfBank, ligde son 10 sezonda 6 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.

VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstanbul ekibi, 10 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe, ligde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

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