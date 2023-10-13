Kadınlar voleybol liginde yeni sezon başlıyor

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI



VakıfBank, ligde son 10 sezonda 6 şampiyonluk kazandı. Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.



Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının üç (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ekibinin de iki (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.



2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, yedi yıllık özlemini sonlandırdı.



VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsledi.



İstanbul ekibi, 10 sezonda 6 kez kupayı müzesine götürdü.



FENERBAHÇE 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU



Fenerbahçe, ligde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 2008-2009 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, 2009-2010 ve 2010-2011'de de şampiyon olarak üst üste 3 kez kupayı kazanmayı başardı.



Fenerbahçe, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında da lig şampiyonluğunu elde etti.

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