Kadro dışı bırakılmıştı: Lyon'dan Zaha açıklaması

Sezon başında Galatasaray'dan Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı sonrası antrenmana katılmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

RMC Sport'a konuşan Teknik Direktör Pierre Sage, "Geçtiğimiz hafta karşılaştığımız sorunlar hakkında Zaha'yla iyi bir görüşme yaptım. Ceza vermiş olmak için onu cezalandırmadık. Ondan ne beklediğimizin farkında olmasını ve neden onu transfer ettiğimizi anlaması gerektiğini söyledim. Bu durum yetenekleriyle ilgili değil, takımla birlikte mücadele etmesiyle ilgili." diye konuştu.

Bu sezon Lyon formasıyla 3 maçta görev yapan Fildişi Sahilli oyuncu, bu mücadelelerde 1 asistlik skor katkısı verdi.