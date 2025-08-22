Kadro dışı kalan Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor: 3+1 yıllık anlaşma sağlandı!
Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmaya çok yakın...
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u katan siyah-beyazlılar, bir transferi daha noktalandırmak üzere...
BEŞİKTAŞ BİTİRİYOR
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için Rangers ile anlaşmaya yakın.
Haberin devamında siyah-beyazlıların, İskoç ekibiyle son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde temasların olumlu sonuçlanacağı kaydedildi.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde ise Beşiktaş'ın milli futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
ÖNCE KADRO DIŞI KALDI
Rangers, Şampiyonlar Ligi eleme maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroya Rıdvan Yılmaz'ı almamış ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
FORMA NUMARASI YENİ TRANSFERE VERİLDİ
Sol bek mevkiini Max Aarons ile güçlendiren Rangers, oyuncunun forma numarasını 3 olarak açıklamıştı.
Rıdvan Yılmaz'ın forma numarasının Aarons'a verilmesinin ardından genç futbolcunun Rangers'tan ayrılmaya karar verdiği öne sürülmüştü.
RANGERS PERFORMANSI
25 Temmuz 2022'de transfer olduğu Rangers'ta 77 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
