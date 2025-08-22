Kadro dışı kalan Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor: 3+1 yıllık anlaşma sağlandı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Şu ana kadar kadrosuna Tammy Abraham, David Jurasek, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u katan siyah-beyazlılar, bir transferi daha noktalandırmak üzere...

BEŞİKTAŞ BİTİRİYOR



TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferi için Rangers ile anlaşmaya yakın.