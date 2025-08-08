Kadro dışı kaldı, numarası alındı, Süper Lig'e dönüyor: Rıdvan Yılmaz için geri sayım!

Yaz transfer dönemi süratle devam ederken, yeni sezonun da start almasıyla birlikte kulüpler takviyelerine hız kazandırdı.



Şu ana kadar kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi katan Beşiktaş için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.



Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlılara geri dönmek üzere...

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARDI AMA...



Ibrox'un haberine göre Beşiktaş, Yılmaz ile bireysel olarak tüm şartlarda anlaşmaya vardı.



Haberde siyah-beyazlıların Rangers ile görüşmelerini sürdüreceği ifade edilirken, Rıdvan Yılmaz'ın hamstring sakatlığının tekrarlama riskini değerlendirmek için detaylı incelemeler yapacağı bildirildi.