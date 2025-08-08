Kadro dışı kaldı, numarası alındı, Süper Lig'e dönüyor: Rıdvan Yılmaz için geri sayım!
Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'e dönmek için geri sayıma geçti.
Yaz transfer dönemi süratle devam ederken, yeni sezonun da start almasıyla birlikte kulüpler takviyelerine hız kazandırdı.
Şu ana kadar kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi katan Beşiktaş için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın, altyapısından yetiştiği siyah-beyazlılara geri dönmek üzere...
BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA VARDI AMA...
Ibrox'un haberine göre Beşiktaş, Yılmaz ile bireysel olarak tüm şartlarda anlaşmaya vardı.
Haberde siyah-beyazlıların Rangers ile görüşmelerini sürdüreceği ifade edilirken, Rıdvan Yılmaz'ın hamstring sakatlığının tekrarlama riskini değerlendirmek için detaylı incelemeler yapacağı bildirildi.
Beşiktaş'tan Rangers'a 2022 yılında transfer olan Rıdvan Yılmaz, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istikrar yakalayamamıştı.
ÖNCE KADRO DIŞI KALDI
Rangers, Şampiyonlar Ligi eleme maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroya Rıdvan Yılmaz'ı almamış ve 24 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.
FORMA NUMARASI YENİ TRANSFERE VERİLDİ
Sol bek mevkiini Max Aarons ile güçlendiren Rangers, oyuncunun forma numarasını 3 olarak açıklamıştı.
Rıdvan Yılmaz'ın forma numarasının Aarons'a verilmesinin ardından genç futbolcunun Rangers'tan ayrılmaya karar verdiği öne sürülmüştü.
RANGERS PERFORMANSI
25 Temmuz 2022'de transfer olduğu Rangers'ta 77 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol-6 asistlik bir performans sergiledi.
