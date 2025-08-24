Kadro dışı kalmıştı, Marsilya hemen sattı: Rowe imzayı attı!

Bologna Kulübü, 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jonathan Rowe ile sözleşme imzalandığını duyurdu.



İtalya basınında, transferin 19,5 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.



Kariyerine Norwich City'de başlayan Rowe, geçen yıl kiralık oynadığı Marsilya'ya sezon başında bonservisiyle transfer olmuştu.



Genç futbolcu, Marsilya kariyerinde 31 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.



Marsilya, Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga eden Adrien Rabiot ile Rowe'u "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri nedeniyle transfer listesine koymuştu.