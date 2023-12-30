Kadrolar netleşiyor: Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. İşte şu ana kadar açıklanan kadrolara göre Süper Lig'den turnuvaya katılacak futbolcular...



Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı.



13 Ocak'ta başlayacak turnuva için daha önce geniş kadrolarını duyuran takımlar, as kadrolarını da açıklamaya başladı.



Şimdiye kadar açıklanan kadrolar arasında Süper Lig'den birçok yıldız bulunuyor.



SÜPER LİG'DEN AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR



Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas



Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili



Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili



Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya



Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya



Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya



Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun



Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun



Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun



Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti



Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18 Haberi Görüntüle