NTV.COM.TR’ye geri dön

Kadrolar netleşiyor: Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Kadrolar netleşiyor: Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Kadrolar netleşiyor: Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. İşte şu ana kadar açıklanan kadrolara göre Süper Lig'den turnuvaya katılacak futbolcular...

Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı.

13 Ocak'ta başlayacak turnuva için daha önce geniş kadrolarını duyuran takımlar, as kadrolarını da açıklamaya başladı.

Şimdiye kadar açıklanan kadrolar arasında Süper Lig'den birçok yıldız bulunuyor.

SÜPER LİG'DEN AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya

Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun

Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18

Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;