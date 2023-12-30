Kadrolar netleşiyor: Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı Afrika Uluslar Kupası'nda kadrolar netleşiyor. Turnuva öncesi kadrolara çağrılanlar arasında Süper Lig'den tanıdık isimler var. İşte şu ana kadar açıklanan kadrolara göre Süper Lig'den turnuvaya katılacak futbolcular...
Afrika Uluslar Kupası için geri sayım başladı.
13 Ocak'ta başlayacak turnuva için daha önce geniş kadrolarını duyuran takımlar, as kadrolarını da açıklamaya başladı.
Şimdiye kadar açıklanan kadrolar arasında Süper Lig'den birçok yıldız bulunuyor.
SÜPER LİG'DEN AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİDECEK FUTBOLCULAR
Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas
Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili
Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili
Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya
Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya
Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya
Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun
Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun
Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun
Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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