Kadroya alınmadı, 2-0'dan 3-2'ye gelen maç sonrası Volkan Demirel'i paylaştı

10.05.2026 14:06

NTV
Selim Başeğmezer
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in maç kadrosuna almadığı M'Baye Niang'dan Volkan Demirel paylaşımı geldi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya gelmişti.

 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 geriye düşen Gençlerbirliği, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı

Gençlerbirliği futbolcularının Kasımpaşa maçında atılan gol sonrası yaşadığı sevinç.

Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin, M'Baye Niang'ı maç kadrosuna almamıştı.

 

VOLKAN DEMİREL PAYLAŞIMI: “BU ZAFER SENİN”

 

Senegalli futbolcu, karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

 

Niang, Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Volkan Demirel'i Instagram hikayesinde paylaştı.

 

31 yaşındaki futbolcunun paylaşımında "Bu zafer senin kardeşim" ifadeleri yer aldı.

Sosyal Medya

M'Baye Niang'ın paylaşımı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

 

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 27 maçta boy gösteren Niang, 6 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

