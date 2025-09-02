Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis 1984 maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçı Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis 1984

Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis 1984 karşılaşması bulunuyor. Peki, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis 1984 maçı ne zaman?



AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR - KİLİS 1984 MAÇI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis 1984 3 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.



Maçı hakem Batuhan Bayar yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Enes Berk Güçlü, Mahmt Can Çilkız ve Ayberk Burhan olacak.