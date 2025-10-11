Kahramanmaraş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kahramanmaraş - Kırklarelispor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Kahramanmaraş, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Kırklarelispor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



KAHRAMANMARAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Kahramanmaraş - Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Kahramanmaraş'da, Vali Saim Çotur Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.30’da başlayacak ve Sıfır TV üzerinden canlı yayınlanacak.

